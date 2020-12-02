На незаконной оргии в Брюсселе, в которой участвовал депутат Европарламента Йожеф Сайер, также присутствовал дипломат из Эстонии.

Об этом в среду, 2 декабря, информирует издание Elu24 со ссылкой на эстонский МИД.

Дипломаты подтвердили, что эстонский дипломат находился на вечеринке как частное лицо.

"Он нарушил установленные в Бельгии коронавирусные ограничения", - отметили в пресс-службе МИД.

Напомним, 1 декабря стало известно, что в Брюсселе полицейские остановили изолированную секс-вечеринку с 25 участниками, один из которых является членом Европейского парламента. Участником незаконного мероприятия в "гей-районе" бельгийской столицы оказался Йожеф Сайер, европейский депутат от правящей партии Венгрии. Примечательно, что политическая сила, которую он представляет, враждебно относится к правам ЛГБТ. Евродепутат подал в отставку, мотивируя это тем, что "повседневная политика стала эмоциональным бременем".

Позднее Сайер заявил, что сожалеет о содеянном и готов понести наказание за свои действия. Тем не менее, политик отказался признавать, что употреблял на вечеринке наркотики. При этом полиция утверждает, что была найдена таблетка экстази.