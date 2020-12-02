В среду, 2 декабря, на заседании пропрезидентской фракции "Слуга народа" ждут приезда премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко. Министры также примут участие в заседании.

Об этом со ссылкой на комментарий заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук пишет "Интерфакс-Украина".

Так, по словам Кравчук, министры приедут, чтоб принять участие в заседании фракции. Основная цель их приезда - обсуждение проекта государственного бюджета Украины на 2021 год.

Ранее "Страна" писала, что в Верховную Раду Украины передали проект госбюджета на 2021 год для рассмотрения во втором чтении.

Также сообщалось, что согласно проекту госбюджета на следующий год, расходы на Верховную Раду увеличат почти на полмиллиарда.