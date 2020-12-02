Правительство Австрии разрешит кататься на горных лыжах уже с 24 декабря, в канун католического Рождества, несмотря на пандемию коронавирусной болезни.

Об этом заявил канцлер Себастьян Курц.

"С 24 декабря можно будет снова заниматься индивидуальными видами спорта на открытом воздухе, такими как лыжи", - сказал глава австрийского правительства.

По его словам, благодаря этому решению жители страны смогут заняться спортом во время рождественских каникул. Остальные карантинные ограничения, действующие на территории Австрии, останутся в силе.

Стоит отметить, что у руководства европейских стран нет единого мнения по поводу работы горнолыжных курортов в условиях пандемии. Германия обратилась в ЕС с просьбой выработать общеевропейское решение, однако в Брюсселе посчитали это вопросами национальной компетенции.

Ряд стран ЕС опасается, что в случае отсутствия единых правил европейцы поедут в те страны, где катание на горных лыжах и сноубордах разрешено. Это, по мнению чиновников, может привести к росту заболеваемости Covid-19. Недовольство также связано с экономическими потерями, которые понесут регионы, большая часть доходов которых связана с горным туризмом.

Некоторые из стран, например Франция и Италия, решили отложить начало горнолыжного сезона и не открывать курорты на рождественские праздники.

Напомним, в Австрии с 17 ноября введен тотальный локдаун, который должен продлиться до 6 декабря.

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