Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность "вмешательством извне" во внутренние дела Беларуси и сообщил, что точно знает цель врагов. Об этом он заявил белорусскому лидеру Александру Лукашенко во время трансляции саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который проходит в режиме видеосвязи.

"Ситуация, с которой столкнулась Беларусь, вызывает у нас беспокойство. Беспокоит действительно вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее", - заявил президент России.

При этом Лукашенко призвал Путина встретиться не в формате онлайн и обсудить перспективы дальнейших действий, чтобы "это не допустить впредь во всех странах".

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко заявил о перехвате разговора Кулебы с требованием от ЕС "быстрее душить Беларусь".

Также мы сообщали, что Лукашенко рассказал, когда откажется от президентского кресла.