Израильский местный парламент в предварительном чтении снова одобрил законопроект о своем роспуске и досрочных парламентских выборах.



Об этом сообщает пресс-служба кнессета на своем сайте.



Так, "за" роспуск парламента проголосовал 61 депутат, против - 54. Законопроект выдвинул лидер парламентской оппозиции, глава блока "Еш Атид" Яир Лапид. Чтобы проект окончательно приняли, он должен пройти еще три чтения. Если в кнессете все же решат самораспуститься и провести новые выборы, это будет четвертый раз за последний год.



"Коалиционное правительство Израиля сформировали после третьих за год досрочных выборов в кнессет. Основой коалиции стали партии "Ликуд", которую возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху, и "Кахоль-Лаван", возглавляемая министром обороны Бени Ганцем", - отмечается в материале.

К тому же, в Израиле продолжается политический кризис, связанный с невозможностью сформировать новое правительство. По результатам последних повторных парламентских выборов, которые прошли в стране 2 марта, партия Нетаньяху "Ликуд" набрала 35 из 120 мест в парламенте, а блок "Кахоль-Лаван" - 32 места. В итоге у Нетаньяху опять возникли сложности с тем, чтобы вновь занять пост премьера - для этого его партия должна была сформировать правящую коалицию удельным весом хотя бы в 61 мандат, без чего невозможно функционирование правительства.



Напомним, что после обработки 90% избирательных бюллетеней после выборов, состоявшихся 2 марта, блок правых партий Израиля получил 59 мест в Кнессете - однопалатном парламенте страны.



Ранее "Страна" сообщала, что Израиль готовится к выходу из жесткого режима коронавирусной изоляции. Так, теперь жители Израиля могут перемещаться на расстояние более 1 км от дома. Разрешено собираться в группы до 10 человек в помещении и до 20 на свежем воздухе.