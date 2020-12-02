Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики пригласил представителей Офиса генпрокурора на следующее заседание. Народные депутаты хотят заслушать от них доклад о ходе расследований в уголовных производствах, в которых фигурирует директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

Об этом в среду, 2 декабря, сообщил член депутатской группы "За будущее" Антон Поляков в своем телеграм-канале.

Нардеп сообщил, что сегодня члены комитета рассмотрели обращение депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, которое касалось заявления замглавы Офиса президента Олега Татарова о директоре НАБУ Артеме Сытнике.

"Приняли решение пригласить на следующее заседание антикоркомитета представителей Офиса Генпрокурора и заслушать информацию о состоянии досудебных расследований в криминальных производствах по Сытнику", - написал Поляков.

В свою очередь сам Бужанский заявил, что информация, которой располагают прокуроры по делам Сытника "произведет большое впечатление на коллег из антикоррупционного комитета и даст им возможность аргументированно оценить" деятельность директора НАБУ и его соответствие этой должности. Нардеп также поблагодарил главу комитета Анастасию Радину ("Слуга народа") за поддержку его обращения.

"Обратите внимание на то, что госпожа Радина прямо указывает на то, что Артем Сытник не является Директором НАБУ, а лишь исполняет обязанности Директора. Ждем следующее заседание комитета", - резюмировал Бужанский.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров заявил о необходимости провести новый конкурс на пост директора Национального антикоррупционного бюро Украины. В частности, Татаров указал, что действующий руководитель ведомства внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

В Офисе президента позже отметили, что Татаров высказал личное мнение и оно не совпадает с позицией главы государства.

Позже "Стране" стало известно, что в НАБУ, после заявлений Татарова, пытаются активизировать уголовное дело, в котором фигурирует его имя.