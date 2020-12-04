В пятницу, 4 декабря, в мире отмечают праздник, когда в дружеские объятия можно заключить не только своих знакомых и близких, но даже незнакомых людей. Праздник изначально считался сугубо европейским, однако его начали отмечать во всем мире.

Собрали все, что известно об этом романтическом празднике, а также поздравительные открытки, которые можно отправить друзьям.

День объятий 2020 - история праздника

По одной версии, декабрьский праздник основали в 1986 году в США. Более точные нюансы появления торжества неизвестны, но праздник получил название Национального дня объятий (National Hugging Day) и стремительно распространился по миру.

По другой версии - он появился еще в 70-х годах XX века в студенческой среде западноевропейской молодёжи. Существует мнение, что объятия чудодейственно влияют на организм человека: могут снимать боль и повышают иммунитет. По мнению итальянского профессора Винченцо Мариньяно, объятия можно назвать "эликсиром вечной жизни", потому что таким образом вырабатывается гормон радости и любви окситоцин. Некоторые ученые уверяют, что счастливый человек обнимается не меньше 10 раз за день.

В разных странах есть свой день для дружеских объятий - так, международным днем объятий считают 21 января, в США этому празднику отведено 11 февраля, в Японии 9 августа. Впрочем, ничего не мешает отмечать День обнимашек хоть каждый день.

В честь Дня объятий люди обычно устраивают забавные флешмобы, когда просто на улице предлагают обняться прохожим. Ведь особенностью празднования является то, что Дня объятий не нуждается в материальных затратах. Все что необходимо – это искренние объятия.

Вот, например, фото на котором женщина дарит "бесплатные объятия" незнакомке.

Поздравительные открытки с днем обнимашек

Поздравляю с самым романтичным праздником в году - Днем объятий! Желаю больше теплых, дружеских, примирительных, нежных, ободряющих, поддерживающих, страстных объятий каждый день!

В день объятий постарайся

Свою нежность проявить.

Дорогого сердцу человека

Обнять и поблагодарить.

Пусть согреет в этом мире,

В миг декабрьских вьюг,

Нежное прикосновение

Самых ласковых на свете рук.

Пусть настроение будет чудесным каждый день, благодаря любимым объятиям! С праздником обнимашек!

Найду! Обниму! Не отдам никому!

Сегодня день морозней, чем вчера, и холодней,

Ты обними меня покрепче и согрей,

Сегодня праздник прекрасный отмечаем,

Чтоб не замерзнуть обняться предлагаем!

Сегодня обниму тебя я крепко,

Ты спросишь: а что повод есть?

Отвечу, что праздник особый

Лишь раз в году бывает подобный.

Прими мои объятия сегодня,

Они от сердца искренние, от души,

Тебе желаю в жизни счастья,

А также радости, тепла и доброты!