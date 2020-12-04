В пятницу, 4 декабря, в мире отмечают праздник, когда в дружеские объятия можно заключить не только своих знакомых и близких, но даже незнакомых людей. Праздник изначально считался сугубо европейским, однако его начали отмечать во всем мире.
Собрали все, что известно об этом романтическом празднике, а также поздравительные открытки, которые можно отправить друзьям.
День объятий 2020 - история праздника
По одной версии, декабрьский праздник основали в 1986 году в США. Более точные нюансы появления торжества неизвестны, но праздник получил название Национального дня объятий (National Hugging Day) и стремительно распространился по миру.
По другой версии - он появился еще в 70-х годах XX века в студенческой среде западноевропейской молодёжи. Существует мнение, что объятия чудодейственно влияют на организм человека: могут снимать боль и повышают иммунитет. По мнению итальянского профессора Винченцо Мариньяно, объятия можно назвать "эликсиром вечной жизни", потому что таким образом вырабатывается гормон радости и любви окситоцин. Некоторые ученые уверяют, что счастливый человек обнимается не меньше 10 раз за день.
В разных странах есть свой день для дружеских объятий - так, международным днем объятий считают 21 января, в США этому празднику отведено 11 февраля, в Японии 9 августа. Впрочем, ничего не мешает отмечать День обнимашек хоть каждый день.
В честь Дня объятий люди обычно устраивают забавные флешмобы, когда просто на улице предлагают обняться прохожим. Ведь особенностью празднования является то, что Дня объятий не нуждается в материальных затратах. Все что необходимо – это искренние объятия.
Вот, например, фото на котором женщина дарит "бесплатные объятия" незнакомке.
Поздравительные открытки с днем обнимашек
Поздравляю с самым романтичным праздником в году - Днем объятий! Желаю больше теплых, дружеских, примирительных, нежных, ободряющих, поддерживающих, страстных объятий каждый день!
В день объятий постарайся
Свою нежность проявить.
Дорогого сердцу человека
Обнять и поблагодарить.
Пусть согреет в этом мире,
В миг декабрьских вьюг,
Нежное прикосновение
Самых ласковых на свете рук.
Пусть настроение будет чудесным каждый день, благодаря любимым объятиям! С праздником обнимашек!
Найду! Обниму! Не отдам никому!
Сегодня день морозней, чем вчера, и холодней,
Ты обними меня покрепче и согрей,
Сегодня праздник прекрасный отмечаем,
Чтоб не замерзнуть обняться предлагаем!
Сегодня обниму тебя я крепко,
Ты спросишь: а что повод есть?
Отвечу, что праздник особый
Лишь раз в году бывает подобный.
Прими мои объятия сегодня,
Они от сердца искренние, от души,
Тебе желаю в жизни счастья,
А также радости, тепла и доброты!