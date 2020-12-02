Президент России Владимир Путин планирует начать масштабную вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе. В начале прививки будут получать первые две группы риска - учителя и врачи.

Об этом со ссылкой на слова Путина во время видеоконференции пишет ТАСС в среду, 2 декабря.

Так, Путин сообщил, что в России изготовили около 2 млн доз вакцины от коронавируса, что дает возможность приступить пусть не к массовой, но к масштабной вакцинации населения. Начинаться она должна, по словам Путина, с первых групп риска - врачей и учителей.

"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации", - заявил Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Кроме того, лидер России уточнил, что относится с пониманием к осторожности, с которой его вице-премьер говорит о сроках вакцинации. Еще он добавил что ждет доклад о подготовке к вакцинации уже на следующей неделе.

"Мы должны соблюдать эту осторожность, все верно, но я знаю, что в целом и промышленность, и сеть к этому готовы. Давайте сделаем этот первый шаг", - сказал Путин.

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