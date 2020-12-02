В Украине, где с начала пандемии было зафиксировано 758 264 случаев коронавируса, инфекцией Сovid-19 переболело около 3% населения нашей страны.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью изданию "Телеграф" в среду, 2 декабря.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, Covid-19 уже переболело около 3% населения Украины",- сказала она.

Микичак добавила, что около 20% пациентов поступают в стационары с осложнениями, поэтому лечение длится долго, а течение болезни сложно прогнозируемое.

"Пациенты нуждаются не только в особых условиях, постсиндромном медикаментозном лечении, но в респираторной поддержке кислородом, требуют особого длительного ухода. Поэтому нам важно, чтобы система выдержала большой поток обращений и потребность в госпитализации", - сказала замминистра здравоохранения.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины не имеет всех цифр о том, кто переболел коронавирусной инфекцией, так как многие люди переносят ее на самоизоляции.

Также рассказывали, что Украинцы недовольны деятельностью власти по борьбе с Covid-19.