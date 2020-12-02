Актер Михаил Ефремов, переведенный для отбывания наказания в колонию № 4 в белгородском райцентре Алексеевка, помещен на 15-дневный карантин. После карантина комиссия рассмотрит вопрос о трудоустройстве Ефремова. В ИК-4 есть возможность выучиться на токаря, повара или оператора швейной машины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кроме того, Михаил Ефремов отказался просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на адвоката осужденного Андрея Алешкина.

По словам защитника, он предлагал артисту подать прошение до конца года, но Ефремов посчитал, что "нужный момент" не настал. Как пояснил Алешкин, они решили отложить тему помилования, поскольку в обществе еще не созрело "социальное отношение к этому вопросу".

Напомним, что Михаила Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, которое он совершил 8 июня в центре Москвы, находясь за рулем внедорожника в состоянии опьянения. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил другую машину, водитель которой скончался в больнице.

Ранее "Страна" писала о том, что актера Ефремова доставили в колонию Белгородской области, где отбывали срок Мамаев и Кокорин.

Также мы сообщали, что жена Ефремова подает на развод из-за измены актера.