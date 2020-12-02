ООН одобрила исключение каннабиса из списка опасных наркотиков. Россия выступила против, Украина воздержалась

Организация Объединенных Наций исключила медицинский каннабис из категории самых опасных наркотиков. В 1961 году и до этого дня он был приравнен к героину, кокаину и подобным веществам.

Об этом в среду, 2 декабря, информирует The New York Times.

Так, сегодня Комиссия по наркотическим веществам, в состав которой входят представители из 53 государств, рассмотрела ряд рекомендаций Всемирной организации здравоохранения касательно реклассификации каннабиса и подобных ему веществ.

Главное внимание было сфокусировано на рекомендации об исключении каннабиса из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, где он был до сих пор рядом с опасными наркотиками, вызывающими сильную зависимость, среди которых героин.

Эксперты утверждают, что решение ООН является скорее символической победой и не будет иметь прямых последствий для ослабления контроля за распространением и употреблением этого наркотика.

"Мир изменился с начала 1960-х годов. Нынешняя регуляция употребления каннабиса является сдерживающим фактором для исследований, а изменение классификации ООН, скорее всего, поможет в легализации каннабиса во всем мире. У нас будет ООН, главный орган по наркополитике, который признает медицинскую ценность каннабиса", - заявил Альфредо Паскуаль, журналист тематического ресурса Marijuana Business Daily перед голосованием.

Тем не менее, голосование вызвало ожесточенные споры во многих странах, что привело к задержкам в голосовании. США, европейские и ряд других стран поддержали это предложение ВОЗ, а вот Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия выступили против. Украина воздержалась от голосования.

"Успехом этого голосования человечество будет обязано Украине - чьей позицией сегодня стало "воздержаться". Если бы представитель Украины солидарно с пулом Российской Федерации проголосовал против, историческое решение не было бы принято", - отмечают организаторы инициативы "Конопляный #МаршСвободы".

Напомним, согласно опросу, 40% украинцев выступает за легализацию медицинского каннабиса.

Тем временем на президентских выборах в США жители Вашингтона одобрили меру по декриминализации галлюциногенных грибов и других органических психоделических препаратов.