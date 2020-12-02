В Украине разворачивается масштабный скандал вокруг НАБУ. Ведомство Артема Сытника пытается вручить подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, после того как тот подверг жесткой критике главу НАБУ.

В субботу, 28 ноября, Татаров сделал заявление о том, что Сытника нужно снимать с должности. А уже через пару дней НАБУ попыталось вручить ему подозрение. Как повод было использовано дело "Укрбуда". В окружении заместителя главы Офиса президента называют обвинения против Татарова полностью сфабрикованными в качестве мести за критику в отношении НАБУ.

"Страна" разбиралась в этой истории.

"Не украинская история". Заявление Татарова о НАБУ

28 ноября замглавы Офиса президента Олег Татаров обрушился с критикой на главу НАБУ Артема Сытника. А само ведомство назвал "не украинской историей".

Отметим, что в правоохранительной сфере (за связи с которой в ОП и отвечает Татаров) уже давно было известно, что замглавы Офиса президента выступает против сохранения Сытника на посту главы НАБУ, считая его неэффективным и коррумпированным.

Но в субботу Татаров сказал об этом публично.

Детально заявление Татарова мы уже цитировали. Перескажем его основные посылы.

Слова чиновника прозвучали в контексте законопроекта от Кабмина, который позволяет главе НАБУ оставаться на своем посту до назначения нового директора. Татаров сказал, что в обществе Антикоррупционному бюро доверяют меньше остальных правоохранительных органов.

Но потом озвучил и вовсе крамольные вещи - что эта структура управляется не из Украины. Причем именно через Артема Сытника. Который, по мнению замглавы Офиса президента, должен уйти. Во-первых, он совершил коррупционное правонарушение. А во-вторых, указ о его назначении еще летом отменил Конституционный суд.

Также Татаров сказал о наличие уголовных дел, которые расследуются против директора НАБУ.

"Вокруг Сытника расследуется ряд уголовных производств. По решению суда следователи исследовали электронную корреспонденцию Сытника и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей", - отметил зам Ермака.

Он напомнил, что на этапе отбора в НАБУ Сытник не соответствовал критериям добропорядочности. Например, рассказал чиновник, он был замешан в судебных договорняках еще будучи адвокатом.

"Он готовил проекты решений судов, которые затем объявлялись слово в слово в судебных заседаниях. Также он готовил и направлял по электронной почте проекты процессуальных документов следственных и прокуроров, которые потом ими подписывались. Это было официально по судебному решению задокументировано и является доказательством в уголовном производстве", - отметил Татаров и призвал к новому конкурсу на должность шефа НАБУ.

Заявление вышло крайне жестким. А учитывая, что отставки Татарова за ним не последовало, многие восприняли его слова как доминирующую в окружении Зеленского позицию.

И это впечатление не испортило даже традиционное "опровержение" от Офиса президента, где заявлялось, что Татаров лишь излагал свои личные мысли.

Надо понимать, что Сытник сегодня - это человек, чью кандидатуру поддерживают западные посольства и лояльные к ним грантовые активисты. Недавно Зеленский пообещал послам "Большой семерки" оставить главу НАБУ в кресле.

Заявление же Олега Татарова с этой позицией контрастировало и указывало на то, что как минимум у части представителей власти позиция в отношении Сытника, официально признанного коррупционером, негативная.

К слову, к самому Татарову у грантовых активистов, связанных с НАБУ, давняя нелюбовь. Они обвиняют его в работе на Януковича во времена Майдана (тогда Татаров был заместителем главы Главного следственного управления МВД), а также в том, что он пытается свернуть "антикоррупционные реформы". Вопрос о Татарове задавал Зеленскому даже журналист ВВС во время интервью в Лондоне.

То есть Татаров - это давний и открытый противник структур, связанных с западными посольствами и НАБУ.

Месть НАБУ

Через два дня после заявления Татарова последовал контрудар от ведомства Сытника. 1 декабря НАБУ заявило об открытии нового дела против застройщика Максима Микитася - бывшего владельца компании "Укрбуд".

Если ориентироваться только на пресс-релиз НАБУ, с Татаровым эта история вроде и не связана.

Речь идет о том, что Микитась якобы давал взятку замдиректора экспертного центра МВД Константину Дубоносу - за "правильную" оценку стоимости квартир, которые "Укрбуд" должен был передать на баланс Нацгвардии (с этими квартирами тянется еще старое уголовное дело на бывшего командира НГУ Юрия Аллерова, а также на самого Микитася).

Взятка - это было машиноместо, которое владелец "Укрбуда" отписал эксперту по сильно заниженной цене, говорят в НАБУ. Там также не исключили, что по делу найдутся и другие фигуранты. А Дубоноса как раз сегодня арестовал Высший антикоррупционный суд - с правом выйти под залог.

"Страна" еще вчера опубликовала информацию, что на самом деле при помощи этого уголовного дела "копают" под Олега Татарова.

По нашим данным, подозрение Дубоносу НАБУ вручило уже через день после заявления зама Ермака - 30 ноября. При том что сама история с экспертизой имела место весной 2017 года.

Фамилия Татарова, как сообщают наши источники в правоохранительных органах, в деле фигурирует в переписке Микитася и других сотрудников его компании при обсуждении вопроса о проведении экспертизы (его адвокатская контора в то время оказывала услуги одной из компаний Микитася).

Наш источник, близкий к следствию, сообщил, что, исходя из этих материалов, каких-либо четких доказательств вины Татарова в деле нет.

При этом переписку бывший застройщик передал в НАБУ добровольно - с целью оговорить чиновника, на которого был в свое время обижен за то, что не смог через него "решить вопрос" в Офисе президента.

Таким образом Микитась пытается пойти на сделку со следствием и закрыть свои проблемы по другим уголовным делам, считает источник.

За эту соломинку и ухватились у Сытника, который давно в контрах с Татаровым и знает о его позиции относительно НАБУ. И после цитированного выше жесткого заявления было принято решение резко активизировать разработку уголовного дела.

Подтверждения от "соросят", Микитася и НАБУ

В тот же день нашу информацию подтвердила группа поддержки НАБУ.

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин написал пост, из которого становится понятно, что дело Микитася - это по сути "дело Татарова".

А сегодня эту информацию публиковал и сам бывший застройщик, фактически подтвердив, что сотрудничает со следствием.

Он написал большой пост, в котором выдвинул несколько обвинений против Татарова. Правда, ни одного из них - по сути открытого НАБУ дела. Такое впечатление, что была задача в целом показать, что Олег Татаров "плохой".

Начал Микитась с того, что нынешний зам Ермака, будучи еще одним из руководителей следствия в МВД, курировал обыски в "Укрбуде".

Также застройщик пишет, что после бегства Януковича Татарова взяли в "Укрбуд" как юриста, где он работал под началом директора Олега Майбороды. А также, мол, занимался юридическими схемами, по которым контроль над компанией ушел от Микитася при помощи Майбороды к новому владельцу Дмитрию Федотенкову.

Правда, ни одного слова по связке нового дела НАБУ и Олега Татарова застройщик не сказал. Но его эмоциональный пост показал, что у Микитася огромный зуб на зама Ермака. Что уже подтверждало изложенную "Страной" версию событий.

Более того, сегодня вечером прошел слух, что Микитась вышел на волю после того, как дал показания против Татарова. Косвенно это подтвердило и НАБУ, опубликовав у себя на сайте новость, что Микитась возместил часть ущерба государству в размере 50 млн гривен.

Микитасю в Фейсбуке ответил упомянутый им гендиректор компании Олег Майборода. Он заявил, что застройщик уже не знает, кого обвинить в провалах компании, которой лично управлял.

Микитась в попытке спасти себя находит все новых виновных, теперь аж до Офиса президента добрался! ... Теперь вспомнил и Татарова, который у нас не так долго работал. В своих сумбурных записках Микитась, перескакивая с одного на другое, всех по очереди обвинял в краже "суперприбыльных активов". Забыв только уточнить, что для их достройки не хватает пару миллиардов! И эти замечательные активы целый год принимают другие застройщики, и возникает миллион разных проблем, которые нужно ежедневно решать!", - написал Майборода.

"Теперь СМИ пишут, что по сделке с НАБУ Микитась готов заплатить отступные почти в миллиард грн. Вот и начинает проясняться вопрос "где деньги". Так вот всё-таки они у кого!" - подводит итог гендиректор.

Сытник открывает карты

Но вернемся к Олегу Татарову.

Сегодня СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что НАБУ подготовило "пидозру" заместителю Ермака и собиралось ее вручить в этот же день - 2 декабря. При этом якобы даже планировалось задержание Татарова.

Однако все эти планы были разрушены, потому что следственную группу САП отстранили от дела, а процессуальным руководителем по делу стала лично генпрокурор Ирина Венедиктова.

Эту информацию, не называя, правда, фамилий, ближе к вечеру частично подтвердили в НАБУ (кроме того, что планировалось задержание). На сайте ведомства появилось сообщение, что Офис генпрокурора 1 декабря изменил процессуальных руководителей по новому делу "Укрбуда".

"Как результат, детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли... сообщить о подозрении еще одному, уже третьему, вероятному участнику указанного преступления - бывшему должностному лицу государственной компании "УкрБуд", - сообщило ведомство Сытника.

То есть речь шла явно об Олеге Татарове. Правда, в НАБУ, как видим, не сказали, что лично Венедиктова возглавила следствие. Равно как не шла речь и о задержании зама Ермака.

"Смысл действий НАБУ простой — отомстить за позицию"

Сам Татаров и Офис президента на момент публикации не комментировали ситуацию.

Но это сделал известный юрист Андрей Портнов, у которого в прошлом Татаров работал адвокатом.

"Прочитал претензии НАБУ к заму главы Офиса президента Татарову, возникшие после его публичных обвинений Сытника в коррупции, злоупотреблениях и внешнем управлении.

Пишут, что четыре года назад он, будучи адвокатом, предоставил работнику экспертного учреждения скидку на одно автомобильное паркоместо.

Это, конечно, не дотягивает до инкриминировавшегося мне в 2015-м году майданными рогулями хищения 800 гривен собственной университетской зарплаты, но почерк тот же.

Смысл этого действия НАБУ очень простой — отомстить за позицию и попробовать поставить под контроль известного посольства и бродячего, позиционирующего себя антикоррупционерами ширпотреба тех, кто им ещё не подчиняется и противостоит.

Дело является юридически слабым, примитивным и строится на доносе взятого НАБУ в заложники и находящегося в СИЗО одиозного вора из Блока Петра Порошенко Микитася, которому НАБУ, несмотря на десятки фактов хищений, за этот донос пообещало свободу.

Информационно НАБУ эту историю проиграло, не сумев разъяснить суть претензий даже через подконтрольных себе и зарабатывающих на написании замёток для НАБУ колхозных маргиналов.

Мой профессиональный прогноз — 3-6 месяцев и Татаров размажет Сытника", - написал на своей странице в ФБ Андрей Портнов.

Источник "Страны" в Офисе генпрокурора говорит, что дело против Татарова не имеет реальной юридической перспективы.

"Очевидно, что его притянули за уши с целью политических разборок. Доказательная база пустая. Поэтому генпрокурор и поменяла процессуальных руководителей, чтобы обеспечить объективный, а не политически мотивированный ход расследования. И НАБУ, конечно, это не понравилось", - говорит источник.

Собеседник "Страны" во фракции "Слуги народа" говорит, что ситуация может сложиться не в пользу Сытника.

"Своей авантюрой против Татарова, Сытник неожиданно вновь поставил под вопрос свою дальнейшую судьбу, хотя, казалось бы, уже все смирились с тем, что он остается. Но тут он решил сфабриковать дело против заместителя главы Офиса президента. И это может иметь последствия. Татаров в своем заявлении упоминал уголовные дела, которые расследуются против Сытника по тем временам, когда он еще был адвокатом. И если Татарова хотят привлечь к ответственности за его деятельность во времена адвокатской практики, то почему нельзя сделать то же самое и с Сытником? При том что как раз там доказательная база куда более серьезная. Поэтому как бы не случилось так, что в тюрьму пойдет сам Сытник, который сейчас хочет отправить туда Татарова. Что касается президента и его Офиса, то тут также ситуация для них предельно понятная - если они сейчас позволят Сытнику безнаказанно сфабриковать дело против члена их команды, процесс дальше пойдет как снежный ком", - говорит нардеп.