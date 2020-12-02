Погибшая Валентина Григорьева, с телом которой вел стрим Станислав Reeflay, была беременна. Она показывала живот во время своих онлайн-трансляций.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "LIFE SHOT".

Отмечают, что видео 28-летняя девушка сняла около месяца назад. На нем она находится в состоянии алкогольного опьянения, встает перед камерой, поднимает футболку и гладит выступающий живот.

"Показать то что никому не показывали? Ну что вам так показать, втянуть или как? Че думаете я просто так тут тусуюсь? Блин, да бухаю, да есть такая погрешность, а что делать?", - говорит Валентина во время трансляции (лексика автора сохранена - Ред).

Напомним, стример Станислав Reeflay несколько часов вел видео-трансляцию, в то время как тело погибшей Валентины Григорьевой лежало на диване, в одной комнате с ним. Он не прекращал стрим до тех пор, пока его не прервала полиция. по одной из версий девушка занималась проституцией.

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