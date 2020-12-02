Всемирная организация здравоохранения рекомендует жителям стран, где распространяется коронавирус нового типа, нужно носить маски постоянно - в том числе на улице и в хорошо проветриваемых помещениях, если в них не получается обеспечить соблюдения социальной дистанции.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



Так, представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что всеобщий масочный режим следует ввести во всех местах, где не обеспечена качественная вентиляция и не получается выдерживать дистанцию по меньшей мере в один метр. Такая рекомендация относится ко всем заведениям, включая учебные.

По словам Харрис, это самое значительное ужесточение рекомендаций по масочному режиму за все время пандемии. Оно также включает новые стандарты для медицинских учреждений: там маску предписывается носить всем и везде, включая кафетерии и комнаты для персонала.

Напомним, что 30 ноября гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество новых случаев заражения коронавирусом во всем мире на прошлой неделе сократилось. Это произошло впервые с сентября за счет улучшения ситуации в Европе.



Также "Страна" сообщала, что с начала пандемии коронавируса в марте по всему миру выявили более 63 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,4 млн человек умерли от последствий заражения. При этом эксперты отмечают, что реальное число заболевших может быть значительно выше.