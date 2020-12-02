В Москве на 87-м году жизни скончалась актриса кино Нина Иванова, широко известна по главной роли учительницы в фильме "Весна на Заречной улице".

Как уточняется на сайте кинематографистов России, смерть актрисы наступила 1 декабря после продолжительной болезни.

Уточняется, что свою первую роль Нина Иванова сыграла в возрасте десяти лет в фильме Виктора Эйсымонта "Жила была девочка".

"Отдельной страницей в творчестве Нины Георгиевны Ивановой навсегда останется роль Татьяны Сергеевны в фильме Марлена Хуциева "Весна на Заречной улице". Нина Георгиевна была приглашена на главную роль в этот фильм. После показа этой картины Нина Иванова и Николай Рыбников стали необыкновенно популярными на всю страну", - говорится в сообщении.

Также Нина Иванова снималась в таких кинокартинах, как "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть" и др.

После окончания режиссерских курсов Нина Иванова в качестве режиссера сняла несколько сюжетов журнала "Ералаш".

Прощание с актрисой состоится в Москве 4 декабря в прощальном зале морга 59 больницы.

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