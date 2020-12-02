В Польше, где в ноябре зафиксировали рекордную смертность от коронавируса, по состоянию на среду, 2 декабря, количество заболевших Сovid-19 превысило отметку в миллион человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Так, за последние 24 часа в Польше выявили 13 855 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших там в настоящее время составляет 1 013 747 человек.

В течение последних суток от Covid-19 в Польше умерли 609 больных. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 18 208 человек. Побороли болезнь с начала эпидемии 622 980 жителей Польши.

Напомним, в Украине число зараженных коронавирусом за минувшие сутки выросло на 13 141 человека, а также в нашей стране зафиксировали рекорд по числу выздоровевших пациентов с Covid-19.

Также мы писали, что ВОЗ сообщила о первом снижении числа заразившихся коронавирусом в мире за неделю.