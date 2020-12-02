В ПДД появится новый раздел, касающийся прав и обязанностей людей на инвалидных колясках. Фото: PxHere

На заседании в среду, 2 декабря, Кабмин одобрил проект постановления о внесении в Правила дорожного движения раздела о правах и обязанностях людей на инвалидных колясках. 

Так, ПДД планируют внести раздел 4-1, согласно которому устанавливаются права и обязанности лиц, которые движутся в колесных креслах.

Для людей на инвалидных колясках предусмотрены такие права:

  • двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;
  • двигаться по краю проезжей части дороги, улице или обочине;
  • преимущественное пересечение проезжей части дороги по обозначенным пешеходным переходам. В этом случае лица на колясках должны выполнять требования ПДД, касающиеся обязанностей пешеходов.

В случае передвижения по краю проезжей части дороги, улицы или обочине такие лица должны двигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе. Поворот налево и разворот разрешаться на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине. В таком случае лица на колясках должны выполнять требования ПДД, касающиеся обязанностей велосипедистов.

Для людей на инвалидных колясках предусмотрены такие права:

  • использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;
  • не перевозить грузы, мешающие управлению;
  • не буксировать прицепы;
  • не перевозить пассажиров.

В то же время, как отмечается в тексте постановления, кресла колесные должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или обочине - внешними световыми приборами.

Напомним, в конце ноября в Украине начали штрафовать за нарушение ПДД водителей "евроблях".

Также мы писали о том, что в Украине недавно вступили в силу новые ПДД.

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