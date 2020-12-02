Правила для инвалидных колясок внесут в украинские ПДД
На заседании в среду, 2 декабря, Кабмин одобрил проект постановления о внесении в Правила дорожного движения раздела о правах и обязанностях людей на инвалидных колясках.
Так, ПДД планируют внести раздел 4-1, согласно которому устанавливаются права и обязанности лиц, которые движутся в колесных креслах.
Для людей на инвалидных колясках предусмотрены такие права:
- двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;
- двигаться по краю проезжей части дороги, улице или обочине;
- преимущественное пересечение проезжей части дороги по обозначенным пешеходным переходам. В этом случае лица на колясках должны выполнять требования ПДД, касающиеся обязанностей пешеходов.
В случае передвижения по краю проезжей части дороги, улицы или обочине такие лица должны двигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе. Поворот налево и разворот разрешаться на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине. В таком случае лица на колясках должны выполнять требования ПДД, касающиеся обязанностей велосипедистов.
Для людей на инвалидных колясках предусмотрены такие права:
- использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;
- не перевозить грузы, мешающие управлению;
- не буксировать прицепы;
- не перевозить пассажиров.
В то же время, как отмечается в тексте постановления, кресла колесные должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или обочине - внешними световыми приборами.
Напомним, в конце ноября в Украине начали штрафовать за нарушение ПДД водителей "евроблях".
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