На заседании в среду, 2 декабря, Кабмин одобрил проект постановления о внесении в Правила дорожного движения раздела о правах и обязанностях людей на инвалидных колясках.

Так, ПДД планируют внести раздел 4-1, согласно которому устанавливаются права и обязанности лиц, которые движутся в колесных креслах.

Для людей на инвалидных колясках предусмотрены такие права:

двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;

двигаться по краю проезжей части дороги, улице или обочине;

преимущественное пересечение проезжей части дороги по обозначенным пешеходным переходам. В этом случае лица на колясках должны выполнять требования ПДД, касающиеся обязанностей пешеходов.

В случае передвижения по краю проезжей части дороги, улицы или обочине такие лица должны двигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе. Поворот налево и разворот разрешаться на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине. В таком случае лица на колясках должны выполнять требования ПДД, касающиеся обязанностей велосипедистов.

Для людей на инвалидных колясках предусмотрены такие права:

использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;

не перевозить грузы, мешающие управлению;

не буксировать прицепы;

не перевозить пассажиров.

В то же время, как отмечается в тексте постановления, кресла колесные должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или обочине - внешними световыми приборами.

Напомним, в конце ноября в Украине начали штрафовать за нарушение ПДД водителей "евроблях".

Также мы писали о том, что в Украине недавно вступили в силу новые ПДД.