Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обратилась с призывом к властям отвязать выплату пенсий жителям неподконтрольной территории Донбасса от регистрации в качестве переселенца.

Об этом говорится в отчете организации за период с 1 августа по 31 октября.

"Мониторинговая миссия по правам человека настаивает на необходимости окончательного отмежевания выплат пенсий от регистрации ВПЛ, как это предусмотрено законопроектом 2083-д, который уже год ожидает рассмотрения парламентом", - говорится в отчете.

Представители мониторинговой миссии напомнили, что сейчас пенсионеры, которые живут на неподконтрольных территориях, вынуждены регистрироваться в качестве переселенцев, чтобы получать выплаты.

"Для этого им нужно ездить на подконтрольную правительству Украины территорию. Но жители Донбасса сталкиваются с дополнительными трудностями, вызванными пандемией коронавируса. В частности, была значительно ограничена свобода передвижения через КПВВ на линии соприкосновения", - говорится в отчете.

В ООН подчеркнули, что получение пенсии - право человека, которое он зарабатывал на протяжении многих лет труда. Организация также отметила, что люди не виноваты в том, что они оказались на территории, неподконтрольной украинскому правительству.

Стоит отметить, что с подобным призывом ООН обращалась к украинским властям еще в мае этого года.

Напомним, недавно вице-премьер Алексей Резников заявил, что на сегодня около 500 тысяч человек, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица в Украине, на самом деле проживают на неподконтрольной территории и интересуют их только украинские пенсии.