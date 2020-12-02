В Днепре в облбольнице имени Мечникова покончил с собой 44-летний пациент, который проходил лечение в ЛОР-отделении. Мужчина выпрыгнул из окна своей палаты, оставив предсмертную записку. Инцидент произошел в среду, 2 декабря. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Уточняется, что мужчина был госпитализирован с диагнозом острый гнойный геносинусит. Тело погибшего обнаружили очевидцы во внутреннем дворе медучреждения. Врачи сразу констатировали смерть пациента. На место происшествия работает следственно-оперативная группа и судмедэксперты.

Также стало известно, что в предсмертной записке мужчина написал; "Извините за все".

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