До Нового года полный локдаун в Украине вводить не будут. Об этом сообщили источники "Страны" в Кабмине.

"Пока позиция у властей такая, что локдаун до нового года не введут. Только если совсем будет катастрофа по коронавирусу, тогда могут пересмотреть это. Но пока концепция - до нового года не вводить, а дальше видно будет", - сообщил источник.

Напомним, сегодня, 2 декабря, состоялось заседание правительства, на котором Кабмин отменил в Украине карантин выходного дня. Теперь и по будням, и по выходным по всей территории страны будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Также мы писали, что Шмыгаль пообещал предупредить украинцев о новом локдауне за неделю до его наступления.

Между тем, по данным социологов, почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.