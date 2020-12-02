В Николаеве, где спасли рабочих из-под земли, несколько районов в среду, 2 декабря, одновременно остались без отопления и электричества.



Об этом сообщает телеканал ТСН.

"Из-за аварии мерзнет пол города. Сегодня утром сразу несколько районов Николаева одновременно остались без отопления и света. Это почти пол тысячи многоэтажек. Без тепла в одну минуту оказались более 2 десятков школ и детсадов, а еще 5 больниц", - отметили в эфире.

Отмечается, что одновременно остановилось несколько десятков котельных.

"Тепловики утверждают - все они исправны, но на них почти одновременно прекратилась подача электроэнергии", - добавили в сюжете.



К тому же, официальную причину пока не называют, предварительно - случилась авария на одном из теплоузлов.



Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский ровно год назад пообещал наполовину снизить тарифы на отопление к зиме-2020/21, которая наступила вчера.



Также напомним, что залезший на электрический столб мужчина может оставить без света весь левый берег Киева. Энергетики предупредили о временных перебоях со светом у жителей левого берега столицы и заверили, что энергоснабжение будет восстановлено, как только нарушителя снимут с электроопоры.