В Москве от коронавируса умер 71-летний актер театра и кино Борис Плотников. Он известен по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце". Предварительная причина смерти - остановка сердца. До этого актер неделю лежал на аппарате ИВЛ с коронавирусом.

О смерти Плотникова сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Причина смерти

Как пишет "Московский комсомолец", Борис Плотников боялся заразиться коронавирусом, поскольку у него были слабые сосуды и он страдал гипертонией.

Те, кто знал актера, описывают его, как закрытого и очень скромного человека. При этом неравнодушного и доброжелательного к коллегам.

Дата и место похорон пока не сообщаются.

Самые известные фильмы

Борис Плотников окончил Свердловское театральное училище, поработал в Свердловском ТЮЗе, потом стал актером Московского театра сатиры. Позже он работал в театре Советской Армии, МХТ имени Чехова, Театре под руководством Олега Табакова.

В кино он дебютировал в фильме "Восхождение". Одной из самых известных стала его роль в телефильме Владимира Бортко "Собачье сердце", где сыграл роль ассистента профессора Преображенского доктора Борменталя.

Также актер сыграл в фильмах "Холодное лето пятьдесят третьего…", "Дульсинея Тобосская", "Сказка о звездном мальчике", "Гобсек", "Бой с тенью". Он появился в сериалах "Годунов" и "Крылья империи".

Озвучивал мультфильмы. Среди них Ээх из мультика "Ух, ты говорящая рыба!"

Плотников также был театральным педагогом, работал профессором кафедры в ГИТИСе.