Министерство юстиции планирует обратиться в суд, чтобы отменить регистрации партию венгров "КМКС" за нарушения требований украинского законодательства.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола на своем Telegram-канале.

"Ссылаясь на требования ст. 24 закона "О политических партиях в Украине", где предусмотрено, что в случае невыдвижения политической партией своих кандидатов по выборам президента Украины и выборах народных депутатов Украины в течение 10 лет орган, зарегистрировавший политическую партию, должен обратиться в суд с представлением об аннулировании регистрационного свидетельства", - утверждает Глагола.

Он добавил, что представители этой партии участвовали в двух последних парламентских выборах, однако не в качестве кандидатов от КМКС.

"В 2014 году Василий Брензович стал нардепом от БПП, а другой кмксовец Иосиф Борто в 2019 году баллотировался в Верховную Раду, как самовыдвиженец. Это дает Минюсту право аннулировать регистрацию КМКС", - написал журналист.

Глагола также напомнил, что в феврале этого года министр юстиции Денис Малюська сообщал, что Минюст проанализировал соответствие требованиям закона "О политических партиях в Украине" всех зарегистрированных партий и подготовил пакет из 48 исковых заявлений в суд об аннулировании регистрации тех, которые нарушают требования законодательства.

Ранее мы писали, что СБУ провела обыски в закарпатском фонде, который возглавляет лидер местных венгров. Обыски связывают с формированием коалиции в обновленном Закарпатском областном совете. В нынешних выборах в Закарпатский областной совет "КМКС "Партия венгров Украины" набрала 11,6% голосов и будет иметь 8 депутатов.

Также мы писали, что венгры Закарпатья отреагировали на обыски в своем фонде и проверку СБУ и расценили это как давление на их народ.