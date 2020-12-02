В скором времени могут сбыться предсказания экспертов о том, что затухший конфликт в граничащем с Украиной Приднестровье после прихода к власти прозападной Майи Санду грозит разгореться вновь.

Большой резонанс вызвало заявление новоизбранного президента о необходимости вывести из региона российских миротворцев и заменить их на миссию ОБСЕ.

"В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта миссия должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", - сказала она.

Оппоненты обвинили Санду в попытке создать "второй Карабах" с надеждой на участие Украины, а проигравший экс-президент, социалист Додон уже грозится вывести на улицы народ.

Сторонники Санду уверены, что вывод российских войск, наоборот, может помочь разрядить обстановку.

Выясняли, что ждет Приднестровье и как возможное обострение отразится на Украине.

Санду грозят Майданом за Приднестровье

Несмотря на то что главными обещаниями Санду перед выборами были борьба с коррупцией, ковидом и повышение уровня жизни, а с Россией она обещала налаживать отношения (что привлекло голоса части колеблющихся), первым делом взялась за приднестровский вопрос.

"Это регион, который "откололся" и куда представители молдавских властей не могут даже попасть. И – да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе – и поставками газа бесплатно, и многими другими способами", - так мотивировала Санду, почему оттуда, по ее мнению, над вывести российские войска.

Она считает, что "мягкий подход" в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективен. Санду говорит, что статус региона после реинтеграции должен быть найден, но выступила против ранее предложенной федерализации Молдовы.

В Приднестровье на инициативу новоизбранной главы государства отреагировали остро.

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о попытке создать искусственную проблему вывода войск из региона.

Он считает, что заявления о российском контингенте носят политизированный характер и нацелены на смещение акцентов с реальной повестки диалога Кишинева и Тирасполя.

"На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции", - заявил он.

Пока еще президент Додон назвал серьезной ошибкой слова Санду о необходимости вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья. Он считает, что антироссийская политика пагубно скажется на Молдове и может привести к новому конфликту. Чтобы не допустить обострения ситуации, Додон пригрозил если понадобится вывести на улицы людей.

Реакция России также не заставила себя ждать.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о последствиях, если Санду попытается вывести российский контингент.

"Мы слышим ее концептуальные высказывания как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы, так и о том, что она хочет сохранить добрые отношения с Российской Федерацией. Я думаю, что добрые отношения с любой страной предполагают учет взаимных интересов, учёт тех договоренностей, которые были достигнуты прежде", - сказал Лавров.

Он напомнил, что миротворцы России, Украины и Молдовы находятся в Приднестровье в соответствии с соглашением "5+2", одобренным ОБСЕ.

Кроме того, говорит Лавров, российские военные охраняют базы боеприпасов для предотвращения возможной горячей фазы конфликта.

"Майя Пашинян"

В экспертной среде все чаще звучат аналогии с Карабахом, а Санду иронически называют "Майей Пашинян" (по аналогии с армянским премьером Николой Пашиняном) и говорят о внешнем стимуле.

"Майя Пашинян в стопятый раз за неделю потребовала вывести российских миротворцев из Приднестровья. Потушенный военный конфликт, который можно окончательно снять на основе компромиссного статус-кво, раздувают в турборежиме, буквально на ровном месте. При этом Санду сама говорит о том, что молдавское общество переживает глубокий раскол - в том числе, по вопросу о Приднестровье. Конечно, она никогда не стала бы примерять на себя ястребиные перья, если бы не ощущала внешние стимулы, которые подталкивают к этой риторике и политике. Критики Санду предупреждали, что избрание бывшей сотрудницы Всемирного банка приведет к усилению внешней зависимости, возвращению национализма и реваншизма", - написал на своей странице в Facebook политолог Андрей Манчук.

Часть экспертов полагают, что вывод российских миротворцев может дестабилизировать ситуацию в регионе, так как Молдова может попытаться силой вернуть Приднестровье.

Павда, по мнению военных аналитиков, молдавская армия слабее приднестровской, но Кишинев может надеяться на помощь Румынии и Украины.

Перед выборами Санду прямо об этом говорила.

"Мы очень надеемся на поддержку официального Киева, потому что по-другому решить ситуацию в Приднестровье мы не сможем", – заявила Санду в интервью Гордону.

Позиция Украины в судьбе Приднестровья играет решающую роль. Если Кишенев объявит о введении блокады региона и если ее поддержит Украина, то непризнанной республике будет очень тяжело выстоять. Даже без войны.

По одному из сценариев, которые обсуждают эксперты, Кишинев действительно может начать с полной блокады непризнанной республики, ограничив поставки туда продовольствия и медикаментов, а далее, если Тирасполь не сдастся, может готовиться вооружённое вторжение.

"Украина и Молдова совместными усилиями действительно способны оказать серьёзное давление на Приднестровье путем экономической, социальной, информационной блокады и создать кризис для России и российского присутствия в Приднестровье. Именно этим кризисом и шантажируют Россию", - объясняет Бортник.

По его мнению, заявление Санду о российских миротворцах может быть согласовано с Киевом, так как обе стороны попытаются получить выгоду от попытки покончить с Приднестровьем.

"Украина - для того, чтобы ослабить влияние и переговорную позицию России по Донбассу, Молдова - чтобы организовать процесс политического переформатирования в стране, то есть получить победу на парламентских выборах, возможно, досрочных, получить контроль над парламентом и правительством для прозападных сил, и как элемент давления Запада на позиции России по белорусскому и киргизскому сценариям", - полагает Бортник.

Правда, вряд ли Россия будет безучастно наблюдать за тем, как крушат Принестровье, где живет более 200 тысяч граждан РФ. И может вмешаться, оказав и политическую, и военную помощь.

В российских СМИ уже идет обсуждение вариантов реагирования.

Так, например, военный эксперт Константин Сивков заявил, что Россия будет действовать вооруженным путем, если Санду "переступит черту".

"Ответные действия со стороны Москвы неминуемы. Москва вмешалась в конфликт между Азербайджаном и Арменией даже при том, что там не было граждан России. А на левом же берегу Днестра проживает свыше 200 тысяч людей с российскими паспортами. Если Киев и Кишинев попытаются их изолировать от внешнего мира, "грозного молчания" не будет. Россия будет бороться до конца. Для этого нужно "забрать" Одессу, высадив там российский десант, который броском преодолеет десяток километров до цели", - заявил Сивков.

Естественно, заявление Сивкова нельзя рассматривать как официальную позицию России. И пока ничто не указывает на то, что РФ будет готова "пробиваться" к Приднестровью через территорию Украины.

Но само по себе появление таких комментариев симптоматично.

Так или иначе, но, в случае начала боевых действий, Украина может получить горячую точку на юго-западных границах в очень сложном регионе, на границе с Одесской областью.

"Украина может получить дестабилизацию своего юго-запада. Особенно, если это противостояние приобретет вооруженные формы", - считает Руслан Бортник.

До выборов ничего не будет?

Впрочем, в самой Молдове на заявления Санду по Приднестровью пока смотрят намного спокойнее.

В том числе и потому, что президент в Молдове не обладает всей полнотой власти. Больше полномочий у парламента и правительства, которые пока подконтрольны Додону. Чтоб изменить эту ситуацию Санду нужно провести досрочные парламентские выборы и победить на них.

Что дело не быстрое.

И не исключено, что заявления Санду носят пока характер "для внутреннего пользования", чтобы завоевать поддержку избирателей на будущих выборах.

"Нет предпосылок к эскалации приднестровского вопроса, тем более с участием румын или украинцев. Обострение не выгодно ни Западу, ни России. Заявления Санду можно рассматривать как пролог к будущей предвыборной парламентской гонке", - сказал нам молдавский политолог Думитру Бунеску.

Но если Санду сумеет провести досрочные выборы в парламент и одержать на них победу, тогда вопрос "что делать с Приднестровьем" встанет в полный рост.

Правда, ответ на него будет зависеть не столько от самой Санду и молдавской власти, сколько от Запада (насколько он посчитает для себя выгодным обострение), от России (насколько далеко она готова зайти в защите Приднестровья) и, конечно же, Украины - поддержит ли Киев действия Кишинева.