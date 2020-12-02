Кабмин согласовал увольнение Гусева в связи с переходом на другую должность. Фото: Facebook

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Юрия Гусева с должности главы Херсонской областной государственной администрации.

Такое кадровое решение было принято украинским правительством в ходе заседания в среду, 2 декабря, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Согласовал увольнение Гусева Юрия Вениаминовича от должности главы Херсонской областной государственной администрации (в связи с переходом на другую работу)", - сообщил Мокан.

Гусев занимает должность главы Херсонской ОГА с 13 июля 2019 года.

Также правительство сегодня уволило Овчаренко Ирину Ивановну с должности первого заместителя Председателя Нацагентства Украины по вопросам государственной службы.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение Лоркипанидзе Андрея Юрьевича заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Вовнюка Анатолия Витальевича заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

На сегодняшнем заседании правительство назначило Прохорова Сергея Валерьевича первым заместителем председателя Государственной инспекции градостроительства Украины и временно возложило на него исполнение обязанностей председателя.

Помимо этого Кабмин согласовал временное возложение исполнения обязанностей директора ОАО "Украинский институт по проектированию и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры "Днепросвязь" на Турбу Романа Олеговича. Также временным исполняющим обязанности генерального директора ГП "Завод" Электротяжмаш" стал на Кравец Артем Сергеевич.

Кабмин согласовал увольнение Гусева с поста губернатора Херсонской области. Скриншот: Мокан

Стоит отметить, что после своего назначения на пост губернатора Херсонской области Юрий Гусев "прославился" предложением замерять "индекс счастья" у жителей регионов и даже создал в ОГА так называемую "Службу счастья", которая вскоре была ликвидирована.

Еще в июле этого года Гусева называли одним из вероятных кандидатов на пост главы госконцерна "Укроборонпром".

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