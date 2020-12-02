Кабинет министров Украины согласовал увольнение Юрия Гусева с должности главы Херсонской областной государственной администрации.

Такое кадровое решение было принято украинским правительством в ходе заседания в среду, 2 декабря, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Согласовал увольнение Гусева Юрия Вениаминовича от должности главы Херсонской областной государственной администрации (в связи с переходом на другую работу)", - сообщил Мокан.

Гусев занимает должность главы Херсонской ОГА с 13 июля 2019 года.

Также правительство сегодня уволило Овчаренко Ирину Ивановну с должности первого заместителя Председателя Нацагентства Украины по вопросам государственной службы.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение Лоркипанидзе Андрея Юрьевича заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Вовнюка Анатолия Витальевича заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

На сегодняшнем заседании правительство назначило Прохорова Сергея Валерьевича первым заместителем председателя Государственной инспекции градостроительства Украины и временно возложило на него исполнение обязанностей председателя.

Помимо этого Кабмин согласовал временное возложение исполнения обязанностей директора ОАО "Украинский институт по проектированию и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры "Днепросвязь" на Турбу Романа Олеговича. Также временным исполняющим обязанности генерального директора ГП "Завод" Электротяжмаш" стал на Кравец Артем Сергеевич.

Стоит отметить, что после своего назначения на пост губернатора Херсонской области Юрий Гусев "прославился" предложением замерять "индекс счастья" у жителей регионов и даже создал в ОГА так называемую "Службу счастья", которая вскоре была ликвидирована.

Еще в июле этого года Гусева называли одним из вероятных кандидатов на пост главы госконцерна "Укроборонпром".