Верховная рада Украины одобрила создание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров в Луганской области. "За" проголосовали 258 парламентариев.



Об этом сообщается на сегодняшнем заседании Кабмина.



Так, Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области, а также действий/бездеятельности луганского облуправления Госслужбы по ЧС и Луганской облгосадминистрации (военно-гражданской администрации).

За соответствующее постановление №4262 проголосовали 258 народных депутатов.



Отмечается, что главой ВСК избран народный депутат Руслана Горбенко (фракция "Слуга народа"), его заместителем стал Сергей Вельможный (депутатская группа "Довіра").



Ранее "Страна" сообщала, что названы четыре главные версии следствия по факту пожаров в Луганской области.



Также напомним, что 8 октября спасатели потушили лесные пожары в Луганской области, ликвидирован последний очаг огня. Спасатели сообщают, что ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч га. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.