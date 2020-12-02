В четверг, 3 декабря, на голосование в Верховной Раде будет вынесен законопроект, разработанный парламентской рабочей группой, о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками.

Соответствующее решение было принято в среду, 2 декабря, на совещании фракций Верховной Рады под председательством спикера Дмитрия Разумкова, сообщает нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Завтра на рассмотрение Верховной Рады наконец будет вынесен закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование и вообще за его отсутствие. Именно этим будет заниматься Комитет по вопросам правоохранительной деятельности сегодня на своем заседании. Базой для него станет законопроект, наработанный рабочей группой парламента, а не президентский законопроект".

Отметим, что депутатский законопроект, в отличие от президентского, не предусматривает наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

Только штрафы и общественные работы (подробнее об этом читайте здесь).

Напомним, в конце октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства по представлению 48 народных депутатов. Речь идет об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и об отдельных полномочиях НАПК.