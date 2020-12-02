Кабмин 2 декабря традиционно начался с темы коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный эффект. Эффект, по словам Шмыгаля, заключается в том, что количество новых случаем заражений удалось снизить на 6 тысяч в сутки, а загруженность коечного фонда стабилизировать на уровне 27-28 тысяч.

Все это, якобы, уже позволяет отменить карантин выходного дня. То есть, его отменят не от того, что тот не сработал, а наоборот - так как все планируемые цели уже достигнуты.

То есть, уже на этих выходных карантина выходного дня не будет. При этом и локдаун объявлять не будут.

Таким образом, как не парадоксально, но на фоне разговоров о введении тотального локдауна, украинцев по факту ждет не ужесточение, а ослабление карантинных ограничений.

Что касается локдауна, то по нему было лишь заявлено, что правительство работает над его правилами. Денис Шмыгаль не уточнил, кода его введут, пообещав предупредить за 7 дней "или раньше" (по данным "Страны", до Нового года тотального локдауна не введут).

Также Кабмин активно консультируется по локдауну с местными властями. 90% опрошенных мэров - за жесткие ограничения по массовым мероприятиям, в частности, концертам. Но 60% хотят установить елки, правда, с ограничения по их посещению.

Денис Шмыгаль уверяет, что на случай введения локдауна украинцев и бизнес правительство без помощи не оставит.

Он еще раз перечислил планируемые меры поддержки - 8 тысяч компенсации наемным работникам и ФОПам, которые не могут работать в локдаун, компенсации для сохранения рабочих мест юрлицам (до 8 тысяч гривен) и компенсации им по ЕСВ, прощение налоговых долгов до 3,6 тысяч гривен, освобождение ФОПов первой группы от единого налога и ЕСВ. Как уже писала "Страна", все эти меры прописаны в проектах, которые поданы в Раду. И как раз сегодня парламент принял закон о мерах поддержки. Ранее утвердили продление программы по продлению выплат на детей ФОПов (по 2 тысячи гривен в месяц), больничным для тех, кто находится на самоизоляции и профильных госгарантиях по кредитам на 5 млрд гривен.

Еще одна тема, на которой остановился Шмыгаль - проект бюджета на следующий год.

Напомним: экспертное сообщество раскритиковало проект ко второму чтению. Но премьер-министр назвал критические отзывы "мифами".

Он заявил, что бюджет реалистичный, и под все программы есть источники финансирования. Шмыгаль также успокоил по бюджетному финансированию этого года.

Как уже писала "Страна", казна фактически пуста и финансирование по многим статьям остановили.

Но, по словам Шмыгаля, в ноябре планы по сборам выполнили на 110%, на Едином казначейском счету сейчас - порядка 20 млрд (было - чуть больше 15 млрд), поэтому все платежи проведут в срок. Хотя, как говорят сами получатели бюджетного финансирования, на начал декабря ничего не изменилось - денег не дают.

"Страна" разбиралась, что принял Кабмин 2 декабря.

Госпредприятия под контролем

Правительство намерено усилить контроль за госпредприятиями.

Кабмин подготовил сразу два законопроекта на эту тему. Один из них предусматривает, что государственные предприятия должны будут согласовывать все планируемые операции с имуществом, кредиты и пр. с органом, по управлению госсобственностью (Фондом госимущества).

Но в последний момент его с рассмотрения сняли - для доработки.

Другой законопроект, который в итоге одобрили, прописывает административную ответственность для должностных лиц предприятий за нарушение сроков подачи финансовой и бюджетной отчетности или подачу неполной информации.

За это вводится штраф - от 30 до 50 необгалаемых минимумов доходов граждан (510- 850 гривен). Правда, станет ли это весомым аргументом для руководителей госпредприятий, учитывая мизерные суммы, - большой вопрос.

Природоохранные штрафы

В Украине также появится ответственность за недопуск инспекторов по охране окружающей среды к проверкам (скажем, в заповедном фонде). Меры прописаны в новом законопроекте, который одобрил Кабмин.

Штрафы серьезные - от тысячи до 1400 необлагаемых минимумов (17 -3,8 тысяч гривен). Но речь идет не только о денежном взыскании. Нарушителям может грозить арест на 3-6 месяцев или даже лишение свободы на 2-4 года.

Вакцина от коронавируса без налогов

В Украине снова пересмотрели список товаров и услуг, импорт которых будет осуществляться по льготному режиму - без НДС. Напомним: впервые такие списки появились еще весной, на этапе введения карантина. В них попали, в частности, некоторые лекарства от коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких и пр.

В этот раз в перечень добавили ряд лекарственных препаратов, в частности, левофоксацин, амиксицилин (антибиотики), вакцины от ковида, иммуноглобулины и др.

Тюремный карантин

Из-за эпидемии коронавируса в Украине переписали также правила посещения тюрем и колоний для заключенных.

С подачи Минздрава, Кабмин на время действия карантина запретил предоставление заключенным разрешений на кратковременные выезды за пределы колоний, посещения в следственных изоляторах, тюрьмах и колониях.

Ограничения не касаются адвокатов и правоохранителей. Но они должны будут придерживаться защитных мер - носить маски, держать дистанцию, пользоваться антисептиками и пр.

Длительные свидания с родственниками будут разрешены заключенным лишь при наличии у посетителей отрицательного теста ПЦР на коронавирус, полученного не ранее чем за 48 часов до визита. такой же тест нужен и самому осужденному.

Плюс ему нужно будет предоставить квитанцию об оплате услуги медицинской лаборатории (то есть, за тесты нужно будет платить).

После длительного свидания осужденным придется сидеть на карантине 14 дней или повторно оплачивать выезд медика и взятие теста.

Как сказано в пояснительной записке, это делается для предотвращения вспышек коронавируса в местах отбывания наказаний.

Кислород закончился

Кабмин изменил правила получения субвенции из госбюджета на кислород. Как указано в пояснительной записке, к примеру в Киеве не могут выполнить требование по обеспечению кислородом коечного фонда из-за недостаточного рыночного предложения. другими словами: до конца этого года (а именно на такой срок рассчитана субвенция) купить кислородные станции негде.

Поэтому из правил представления субвенции исключили норму о том, что местные власти должны до конца этого года обеспечить подачей кислорода не менее 80% ковидных коек. То есть, выход на этот показатель растягивается во времени.

Также местным властям разрешили вносить предоплату за кислород в размере до 100% - на срок до трех месяцев. То есть, за деньги, которые предусмотрены на кислород в бюджете на этот год можно будет платить поставки до марта следующего года.

Бюджетные ИВЛ

В Украине будут производить бюджетные ИВЛ.

Кабмин дал добро на подписание меморандума по украинок-швейцарскому проекту недорогие ИВЛ.

Работа в этом направлении ведется Швейцарским федеральным технологическим институтом и украинским предприятием "Новатор" из Хмельницка. На мощностях последнего и предлагается наладить производство.

Грант, который швейцарцы согласились выделить под этот проект - 1,5 млн швейцарских франков.

Средства пойдут на установку и запуск производственной линии.

В дальнейшем может быть и дополнительное финансирование. Кабмин обязуется также предоставлять поддержку предприятию «Новатор».

При этом на предприятии будет создан набсовет с участием швейцарской стороны.

Электронные аукционы по-новому

Кабмин ужесточил требования к электронным площадкам, через которые проводятся аукционы, в частности, в системе "Прозорро".

Как указано в пояснительной записке, сейчас электронным площадкам достаточно лишь подтвердить свои технические возможности.

Но этого мало. Как показывает практика, площадки зачастую нарушают «принципы добросовестной конкуренции» (в прошлом году было рассмотрено 14 жалоб по этому поводу).

В частности, они достаточно свободно распоряжаются гарантийными и регистрационными взносами участников торгов.

Новые требования к электронным площадкам следующие:

инструкции на сайтах для участников торгов

не менее 6 сотрудников для обеспечение процедуры проведения аукционов

собственный кол-центр с соответствующим программным обеспечением

безупречная деловая репутация (сюда входит отсутствие фактов нарушений экономической конкуренции, манипуляции размерами вознаграждения операторов, подозрений по финансированию терроризма и отмыванию доходов и пр.)

не менее года опыта на рынке реализации имущества.

Правила дорожного движения для инвалидов

С подачи МВД, Кабмин внес изменения в правила дорожного движения. Нововведения касаются инвалидов, передвигающихся на колясках.

Для них прописали целый перечень новых правил, которые до сегодняшнего дня отсутствовали. В частности, указано, что инвалиды могут передвигаться в креслах по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, но «со скоростью пешеходов».

Также инвалидам предоставили приоритетное правило проезда по пешеходным переходам. Можно передвигаться и вдоль проезжей части - в направлении движения транспорта по крайней правой полосе.

При этом инвалидные коляски должны быть технически исправными и оборудованы светоотражающими наклейками и светом. Им запрещено перевозить грузы и пассажиров. Но никакие штрафы за нарушения новых правил не прописаны.

Что будет с поставщиком электроэнергии "последней надежды"

Кабмин внес изменения в правила работы рынка электроэнергии. В частности, еще на год продлили полномочия госпредприятия "Укринтерэнерго" в статусе поставщика «последней надежды». Напомним: ему передаются все должники, которые не могут расплатиться за электроэнергию.

Но меняются правила. Если ранее поставщик последней надежды должен был заключать договора со всеми потребителями с долгами, то сейчас эту норму убрали.

Дело в том, что "Укринтерэнерго" с 2019 года само пребывает с статусе дефолтного предприятия. такая ситуация сложилась из-за массовых неплатежей потребителей. Как именно в такой ситуации будет работать поставщик последней надежды - непонятно. На одном из последних Карминов Минэнерго предлагало освободить "Укринтерэнерго" от платежей 90% прибыли в госбюджет.

Но правительство эту норму не согласовало.

Поэтому банкротство госкомпании вполне реально, - утверждают эксперты. Как вариант - поставщик будет "отсеивать" наименее платежеспособных претендентов на электроэнергию.

И какой будет их судьба (а среди потребителей госкомпании много коммунальщиков) - вообще непонятно.

Концепция развития искусственного интеллекта

Кабмин принял концепцию развития в Украине искусственного интеллекта до 2030 года. Как заявили в правительстве, наша страна по этому вопросу уже и так в первых рядах. Всего насчитывается порядка 150 поставщиков такой продукции, которые активно работают на международном рынке.

Но для довершения эффекта превращения Украины в лидеры по продуктам искусственного интеллекта государство должно возглавить проект. Конкретные меры пропишут в течение трех месяцев.

Пока же в концепции заявлена государственная поддержка в сфере образования, производства, а также планы по переквалификации украинцев, труд которых в ближайшие 5-10 лет могут заменить искусственным интеллектом.

Детальнее с концепцией можно ознакомиться здесь.