Украина оказалась между циклоном на северо-западе Европы, циклоном на юге Италии и холодным антициклоном на северо-востоке. Поэтому в четверг, 3 ноября, в восточных областях Украины пройдет снег с дождями. Местами осадки вероятны в северных, центральных регионах и в Одесской области.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик рассказала, что такая синоптическая ситуация создаст условия для гололеда и гололедицы.

"Внимание! Подобная синоптическая ситуация провоцирует и создает условия для гололеда и гололедицы! Внимательно надо ездить и ходить!" - написала Диденко.

Она добавила, что в западных, южных областях и в Винницкой области будет преимущественно сухо. Ветер завтра повеет с востока.

Температура воздуха в четверг будет колебаться от -4 до +2 градусов. В южных регионах ожидается +2... +6 градусов.

В Киеве 3 декабря будет преобладать влажная погода, однако без каких-либо серьезных осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ночью температура в столице опустится до -2 градусов, а днем поднимется до +2 градусов.

Ранее мы писали, какой будет погода в декабре и рассказывали, пойдет ли снег в Новогоднюю ночь.

Также публиковали фото с Киева, где в первый день зимы выпал снег.