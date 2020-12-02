На заседании в среду, 2 декабря, Кабмин принял решение расширить список лекарственных препаратов, необходимых для лечения Covid-19, при ввозе которых на территорию Украины не оплачивается НДС.

Соответствующее постановление в Telegram-канале опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

Так, в список таких препаратов добавили Levofloxacin, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefepime, Immunoglobulin, Ceftriaxone, Cefditoren. Также в список освобожденных от уплаты НДС лекарств внесли вакцину от коронавируса - без указания конкретных позиций.

Напомним, социологи выяснили, что 40% украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно.

Между тем, в СНБО назвали рекомендуемую для украинцев марку вакцины от коронавируса. Это препарат производства Moderna, он не нуждается в сложно выполнимых условиях хранения.