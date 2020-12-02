Стример Станислав Reeflay вечером провел видео трансляцию с мертвой девушкой. На предыдущем стриме она была, судя по всему, пьяна, а утром он вышел онлайн уже с ее мертвым телом, которое лежало на диване, завернутое в одеяло. Он продолжал стрим до тех пор, пока его не прервал полицейский.

Об этом пишут Telegram-каналы "Двач" и Mash.

Так, как видно на видео, в начале стрима на нем были сам Станислав Reeflay и девушки, судя по всему, все в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, на столе перед ними стоит бутылка виски. Между девушкой с розовыми волосами, которая по версии "Двач" оказалась проституткой с анкетой на соответствующем сайте, и стримером начался спор, который перерос в потасовку, в результате которой девушка упала на пол. На утреннем стриме Reeflay девушка лежала завернутая в одеяло на диване и не двигалась.

Отмечают, что погибшая по имени Валентина присутствовала и на видеотрансляциях Станислава и раньше, под псевдонимом "Валентина Гениальная", он всячески издевался над ней, например заливал лицо перцем. А во время одного из стримов она поругалась с хозяином трансляции и даже угрожала ему ножом. По предварительным данным, девушка была беременна.

Погибшей на стриме оказалась 28-летняя уроженка Краснодара Валентина Григорьева, уточнили позже СМИ.

Во время утреннего эфира тело девушки лежало на диване, а Станислав не вызывал ни "Скорую помощь", ни полицию. Он проводил трансляцию, в которой читал сообщения подписчиков, где они просили его не брать вину за смерть девушки на себя и спрашивали "под чем" она вчера была.

"Валь, ты живая, заяц мой?...Валя, холодная пипец...Валя, проснись, пожалуйста, проснись, я тебя умоляю", - говорил Стас во время трансляции, обнимая тело мертвой подруги.

Он рассказал, что когда приехал домой Валентина была живая и лежала в коридоре. Также он называл ее своей самой лучшей подругой.

Эфир закончился, когда в комнату вошел мужчина, судя по всему полицейский, попросил закончить трансляцию и обратился к Станиславу с вопросом: "Все, достримился?". Также гость попросил предъявить паспорт, а на вопрос стримера, считают ли его виновным в произошедшем сказал, что пока не знает, но будет разбираться.

По версии Mash, Стас продолжал стрим вместе с телом погибшей в течение нескольких часов, его задержали утром в частном доме в в деревне Ивановка. В начале на место происшествия приехала машина скорой помощи, которую вызвали соседи, увидев как в снегу без верхней одежды лежит девушка (предположительно на улицу ее могу выгнать сам стример), но медики никого не нашли. Вслед за ними приехала полиция, которая нашла погибшую в доме Reeflay и забрала его в отделение. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение.

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