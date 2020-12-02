В ночь на среду, 2 декабря, таинственный монолит из блестящего металла, который обнаружили на северо-востоке Румынии, пропал оттуда. Он простоял там три дня.



Об этом сообщает местное издание Ziar Piatra Neamt.



Так, румынский монолит внезапно исчез, следуя по стопам своего коллеги из американского штата Юта.

Монолит был установлен рядом с древней дакийской крепостью времен до нашей эры. Отмечается, что теперь на его месте осталась только неглубокая, удерживающая щебень яма квадратной формы - единственное, что осталось от конструкции.

Напомним, что сотрудники Управления общественной безопасности американского штата Юта 25 ноября обнаружили в пустыне металлическую конструкцию в форме монолита высотой в 3,6 метра. Власти не знают, как загадочный объект там оказался. Позже "Страна" сообщала, что в пустыне Юты исчез загадочный монолит. Металлическая конструкция простояла на своем месте меньше недели.