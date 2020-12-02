Депутаты села Сюрте в Закарпатской области на церемонии принятия присяги сначала спели государственный гимн Украины, и только после него прочитали национальную молитву, впоследствии ставшую гимном Венгрии.

Об этом в среду, 2 декабря, говорится в заявлении посольства Венгрии в Украине.

"Выяснилось, что лицо, сделавшее запись и опубликовавшее ее с очевидно недоброжелательной целью - которое, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах - намеренно не записало государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии", - говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно цветам венгерского флага (красно-бело-зеленому).

"Они хранятся и используются венгерскими общинами во всем мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, которые проживают в Украине", - подчеркнули в посольстве.

Работники дипведомства напомнили, что статья 6 закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине", принятого в 1992 году, гарантирует использование национальных символов для этих меньшинств.

"Это стало возможным благодаря такому примерному и современному законодательному положению, и сейчас уже десятилетиями наблюдается та практика, согласно которой в поселениях, где проживают венгры, присутствуют венгерские национальные цвета, а во время торжеств раздается национальная молитва. Мы надеемся, что эта прекрасная и высоко ценимая традиция уважения к различным национальностям и меньшинной идентичности будет беспрепятственно продолжаться в Украине", - добавили в посольстве.

Напомним, 21 ноября депутаты Сюртовской сельской территориальной громады (с. Сюрте Ужгородского района Закарпатской области) исполняли гимн Венгрии во время принятия присяги. СБУ пообещала тщательно проверить действия депутатов на предмет правонарушений.

После этого неизвестные опубликовали видео, на котором человек в камуфляже на фоне символики "Правого сектора" угрожает закарпатским венграм, которые размышляют об автономии, у въезда в город Берегово. После своей устрашающей речи мужчина продемонстрировал характерный нацистский жест, подняв вверх правую руку. В ответ на это правоохранители открыли уголовное производство.