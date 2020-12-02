В Украине, где больше не будет карантина выходного дня, и по будням, и по субботам и воскресеньям будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Об этом в ходе заседания Кабмина в среду, 2 декабря, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На выходные и в будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны", - сказал Шмыгаль.

Напомним, "Страна" писала о том, какие ограничения действуют в "оранжевой" зоне. В частности, она предусматривает запрет на деятельность мест размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры. Массовые мероприятия ограничены аудиторией в 20 человек.

Также мы писали о том, что почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.