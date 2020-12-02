О новом локдауне украинцам объявят за неделю до его начала. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров в среду, 2 декабря.

Он рассказал, что 90% мэров поддержали запрет новогодних ярмарок, при этом только 60% выступают за то, чтобы не было новогодних елок.

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмин решил не продлевать действующий в Украине с 14 ноября режим карантина выходного дня, действие которого закончилось в понедельник, 30 ноября.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно опросу, почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.

Также мы разбирались, когда введут полный локдаун и каким он будет, а также публиковали главные заявления властей по этому поводу.