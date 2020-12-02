Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 3486, речь в котором идет об усилении социальной защиты работодателей и работников в период карантина. Соответствующий документ поддержали 287 народных депутатов.

Об этом стало известно в ходе очередного заседания Верховной Рады в среду, 2 декабря.

Так, законопроектом предлагают оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям как в период карантина возникшего из-за пандемии коронавируса, так и во время других карантинов. Для получения помощи работодатели должны сообщать в центр занятость о предстоящем массовом увольнении работников не позднее чем за два месяца до увольнения. В случае государственных служащих об увольнении должно быть сообщено за месяц.

Также законопроект подразумевает, что лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности, будут предоставлять ваучеры, а главам семейных фермерских хозяйств разрешат платить ЕСВ за себя и за членов семейного фермерского хозяйства. Также фонд социальной защиты инвалидов может использовать средства, поступившие в государственный бюджет от уплаты санкций и пени, для предоставления работодателям компенсаций.

Ранее "Страна" разбиралась, сможет ли украинский бизнес пережить новый жесткий карантин. В случае новогоднего локдауна всем придется сокращать штат работников, кинотеатры будут вынуждены уволить 90% сотрудников.

Также сообщалось, что в ближайшие дни официального решения по поводу зимнего локдауна в Украине не будет.