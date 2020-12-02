Украина, а также США, Германия, Франция и ряд других стран, будут блокировать заседание Совбеза ООН, которое состоится 2 декабря по инициативе России и будет проходить с участием представителей "ЛНР" и "ДНР".

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу пишет "Укринформ".

"Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, которые входят сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ", - сказал Дмитрий Кулеба.

Он назвал инициативу проведения такой встречи российской PR-акцией и заявил, что заседание не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

Напомним, что заседание планируют провести по "формуле Арриа", то есть оно будет носить неформальный характер. Начало запланировано на 17:00 по киевскому времени. В РФ заявляли, что встреча организована, "чтобы предоставить сторонам минских соглашений, членам "Нормандской четверки" и всем заинтересованным членам Совета возможность обсудить сложности в выполнении резолюции СБ 2202 (о комплексе мер по выполнению минских соглашений)".

Также мы писали о том, как прошел прошел Совбез ООН, посвященный пятой годовщине минских договоренностей.