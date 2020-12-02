Президент Украины Владимир Зеленский ровно год назад пообещал наполовину снизить тарифы на отопление к зиме-2020/21, которая наступила вчера.

Об этом он рассказывал в видеообращении от 2 декабря, 2019 года, делясь планами на будущее. Видео было обнародовано на странице президента в Facebook.

"Мы нашли интересное решение, которое позволит снизить тарифы зимой в 2020 году почти вполовину. Это будет отдельная программа. Мы готовим эту информацию, готовим этапы: что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши (украинцев - Ред.) средства", - говорил Зеленский.

Зеленский о снижении тарифов в 2020-м году с четвертой минуты

Напомним, летом и Кабмин пообещал снизить тарифы на отопление и горячую воду. Правительство внесло изменения в свое постановление, в котором указано, что в тариф на следующий сезон закладывается цена газа за прошлый отопительный сезон.

Однако существенных решений, которые бы снизили тарифы на тепло для украинцев так и не было. Кроме того, для нового транша МВФ власти Украины обязались поднять тарифы. Согласно договору с МВФ, в нашей стране вводится законодательное требование, которое с 1 октября 2020 позволяет компаниям-поставщикам тепла несколько раз в год пересматривать тарифы, корректируя их в соответствии с рыночными ценами на газ. Это значит, что если будет дорожать газ, подорожает и отопление.

Также "Страна" подробно разбиралась, как перепишут тарифы на отопление уже в этом году.