Министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попросил направить наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Закарпатскую область Украины, чтобы те "расследовали оскорбления в адрес венгерской общины". Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"После заседания НАТО я поговорил по телефону со своим другом Гентом Какаем, министром иностранных дел Албании, который в настоящее время председательствует в ОБСЕ. Я попросил его направить специальную миссию наблюдателей ОБСЕ в Украину в Закарпатье для расследования вчерашних оскорблений в адрес венгерской общины", - говорится в сообщении Сийярто.

По словам главы венгерского дипломатического ведомства, наблюдатели "будут проинформированы о произошедшем вчера" и свяжутся с представителями венгров Закарпатья.

Напомним, в понедельник, 30 ноября, на Закарпатье сотрудники СБУ провели санкционированные обыски у функционера благотворительного фонда "Эган Эде", который является лидером местных венгров. В "Обществе венгерской культуры Закарпатья" (KMKSZ) назвали действия украинских властей "спланированной акцией", цель которой - запугать венгров Закарпатья и их лидеров.

Через некоторое время в сети появилось видео, на котором депутаты Сюртовской сельской территориальной громады (с. Сюрте Ужгородского района Закарпатской области) исполняли гимн Венгрии во время принятия присяги.

После этого в сети появилось видео, на котором человек в камуфляже на фоне символики "Правого сектора" угрожает закарпатским венграм, которые размышляют об автономии, у въезда в город Берегово. После своей устрашающей речи мужчина продемонстрировал характерный нацистский жест, подняв вверх правую руку. В ответ на это правоохранители открыли уголовное производство.