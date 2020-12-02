Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обвинил редактора издания "Цензор.нет" Юрия Бутусова в распространении недостоверной информации. Ранее он обвинил судью Сергея Мойсак в получении взятки и в отказе возбуждать уголовное дело против замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом в среду, 2 декабря, информирует пресс-служба суда.

Так, в ВАКС заявили, что 1 декабря "на личной странице украинского журналиста в Facebook" была обнародована информация о резонансном уголовном деле, связанном с квартирами для Национальной гвардии.

"В публикации, в частности, дана оценка процессуальной деятельности судьи Высшего антикоррупционного суда Сергея Мойсак и принятым им решениям. Кроме того, со ссылкой на собственные источники, автор обвинил судью в "получении взяток" и "утечки" сведений досудебного расследования. Он также отметил, что сейчас именно этот судья заблокировал вручения подозрения высокопоставленному чиновнику из Офиса президента Украины и отказал в разрешении на его задержание", - говорится в заявлении суда.

Высший антикоррупционный суд официально заявил, что в канцелярию суда никогда не поступало ходатайство о предоставлении разрешения на задержание сотрудника Офиса президента.

"Сообщение о подозрении составляется прокурором или следователем по согласованию с прокурором и тот же день вручается конкретному лицу. Следственный судья не участвует в этом процессуальном действии и не может на него влиять", - говорится в сообщении.

Также в ВАКС добавили, что публичные обвинения судьи Сергея Мойсака в получении неправомерной выгоды, внепроцессуального сотрудничества с Офисом Президента Украины, а также в утечке информации безосновательны, содержат признаки манипуляции и злоупотребления правом на использование информации из анонимных источников.

"На данный момент опровержение и проверка приведенных данных невозможны из-за того, что суд и любое постороннее лицо не могут иметь доступа к изложенным журналистом обстоятельствам, ведь они составляют тайну досудебного расследования. Просим журналистов пользоваться официальной информацией и, при необходимости, обращаться в отдел коммуникаций Высшего антикоррупционного суда", - подчеркнули в суде.

Предположительно, речь идет о публикации редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова в Facebook от 1 декабря. Свой пост журналист посвятил упомянутым ВАКСом вопросам, а источниками своей информации он называл анонимных собеседников в самом суде, Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров заявил о необходимости провести новый конкурс на пост главы Национального антикоррупционного бюро Украины. Таким образом он отреагировал на законопроект, который призван запретить президенту увольнять Сытника.

В Офисе президента позже отметили, что Татаров высказал свое собственное мнение и оно не совпадает с позицией главы государства.

Позже "Стране" стало известно, что в НАБУ, после заявлений Татарова, пытаются активизировать уголовное дело, в котором фигурирует его имя.