Кабмин решил не продлевать действующий в Украине с 14 ноября режим карантина выходного дня, действие которого закончилось в понедельник, 30 ноября. Такое решение принял Кабмин на сегодняшнем заседании.

"На конец карантина выходного дня мы получили на 6 тысяч меньше случаев коронавируса, чем прогнозировалось. Это позволяет нам снять именно эти ограничения", - сказал премьер-министр Украины Шмыгаль.

Теперь с понедельника по воскресенье по всей территории "Страны" будут действовать ограничения "оранжевой" зоны. Она предусматривает запрет на деятельность мест размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры. Массовые мероприятия ограничены аудиторией в 20 человек.

Кроме того, глава украинского правительства пообещал, что украинцев предупредят о новом локдауне за неделю до его наступления.

Напомним, накануне Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство не планирует рекомендовать правительству продлевать режим карантина выходного дня.

Между тем в Украине обдумывают возможность введения "интеллектуального карантина". "Страна" приводила объяснение политиков, что это такое.

Также мы сообщали, что согласно опросу, почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.