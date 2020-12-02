В среду, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о функционировании государственного аграрного реестра и усовершенствовании государственной поддержки для работников сельского хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в своем Telegram-канале.

Так, документ создает единую государственную информационную систему - Государственный аграрный реестр, который упростит предоставление таргетированной государственной поддержки для сельхозпроизводителей.

Государственный аграрный реестр - это электронная система, которая обеспечивает аграриям более простой доступ к программам государственной поддержки и делает их распределение прозрачным, то есть позволяется стать взаимодействию между работниками сельского хозяйства и государством удобным и прослеживаемым.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала создание Аграрного реестра на заседании 4 сентября. Документ подразумевает расширение сферы агродеятельности, представители которой могут претендовать на дотации.

Также сообщалось, что Верховной Раде Украины предложили снизить НДС с 20% до 14% для аграрного сектора. Указано, что от снижения ставки НДС выигрывают не только сельхозпроизводители, но и переработчики