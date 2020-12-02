В среду вечером, 2 ноября, фракция "Слуга народа" планирует провести заседание. На нем обсудят некоторые законопроекты, в частности, о Конституционном суде. Вместе с тем, вопроса о введении в Украине локдауна в повестке дня не было.

Об этом в ходе брифинга в Верховной Раде сообщил депутат президентской фракции Александр Качура.

"У нас сегодня будет заседание фракции, где-то в 18:30, и мы будем обсуждать несколько законопроектов, среди прочих будет и вопрос о Конституционном суде. Я знаю, что компромиссный законопроект, мы услышим мнения разных коллег, которые входили в состав рабочей группы, специалистов, которые являются конституционалистами", - сказал нардеп.

Он также добавила, что на заседании также планируют обсудить законопроект о Службе безопасности Украины, поскольку к нему возникло множество вопросов.

Вместе с тем на вопрос, ожидают ли на этом заседании премьер-министра Дениса Шмыгаля с целью обсудить возможность введения локдауна, Качура добавил, что это было бы вполне логично. Однако, по словам нардепа, предварительно этого вопроса в повестке дня заседания фракции не было.

Ранее мы писали, что в обсуждали в чате "слуг народа".

Также рассказывали, что "Слуги народа" хотят ввести локдаун уже после новогодних праздников, "чтобы не драконить бизнес".