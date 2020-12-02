Украинка Оксана Лынив получила немецкую награду "Лучший дирижер 2020 года". Это специальная премия в Германии в сфере исключительно оперного искусства. Об этом Лынив сообщила на своей странице в Facebook.

"Неожиданная для меня награда Oper!Awards от ведущих немецких критиков, основанная оперным журналом Oper! Das Magazin. Ею в 20 различных категориях отмечаются музыкальные коллективы, оперные постановки и яркие театральные художники. Сегодня мы все должны были быть в Берлине, и из-за пандемии, церемония награждения была перенесена в онлайн формат. Очень горжусь получить награду из рук известного музыкального журналиста Германии Мануэля Бруґа и основателя награды доктора Ульриха Рунко", - написала Оксана Лынив.

В комментариях под заметкой она уточнила, что жюри отметило ее постановку оперы венгерского композитора Бела Бартока "Замок герцога Синяя Борода" в Баварской государственной опере.

Известно, что Оксана Лынив - украинский дирижер родом из города Броды Львовской области. Выпускница Львовского музучилища имени Станислава Людкевича и Львовской государственной музыкальной академии имени Николая Лысенко. Она - первая женщина, которая стала главным дирижером Оперы и филармонического оркестра в Граце (Австрия), основательница и художественный руководитель фестиваля LvivMozArt, основательница и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Украины.

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