По состоянию на конец ноября большинство украинцев были недовольны деятельностью власти в борьбе с пандемией коронавируса. Хуже всего жители оценивают шаги, предпринимаемые в этом направлении Верховной Радой и Кабмином.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, социологи 28-30 ноября опросили 2 500 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях страны, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Оказалось, что больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (72%) и Верховной Рады (78%). При этом позитивно их деятельность в борьбе с эпидемией оценили 21% и 16% соответственно.

Деятельностью Министерства внутренних дел довольны 28%, недовольны - 60%. Работой Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 28%, недовольны - 68%. 34% опрошенных удовлетворены деятельностью президента Владимира Зеленского, 62% придерживаются обратной точки зрения.

Также, по данным социологов, в конце ноября 45% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом. 30% считают их слишком мягкими, 11% - наоборот слишком жесткими. За две недели несколько возросло количество тех, кто считает действия власти слишком мягкими.

Напомним, социологи выяснили, что 40% украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно.

Также мы писали о том, что после пандемии более 80% людей отказываются путешествовать как раньше.