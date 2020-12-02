В Киеве уже монтируют новогоднюю елку.

В этом году ее не только заменили на искусственную, но украсили верхушку шляпой . Она заменила звезду, которая красовалась на главной елке страны в последние годы. Но, судя по всему, пострадала от декоммунизации.

Новый элемент декора уже обсуждают в сети. Выбор именно этого головного убора достаточно сомнителен - и напоминает то ли Хэллоуин, то ли распределительную шляпу из Гарри Поттера.

При этом в других странах мира звезда остается непременным атрибутом новогодней елки.

Разбирались, что украинцы говорят о новой елке и какими украшениями могут похвастаться в этом году новогодние деревья в других странах.

Шляпа вместо звезды

В Киеве главная новогодняя елка традиционно находится на Софийской площади. Уже начат ее монтаж, а огни торжественно зажгут 19 декабря - в День Святого Николая.

Мы уже писали о том, какой будет елка в Киеве в условиях карантина.

Однако детали декора стали известны только сейчас. Например, звезду, которая в последние годы венчала верхушку елки заменили шляпой.

Такая звезда украшала елку в 2019 году

Шляпа желтого цвета сделана из лозы и гирлянд и вести 58 килограмм. Она будет светиться.

Новое украшение уже обсуждают в соцсетях.

"Это еще скажите спасибо, что на главной елке страны будет шляпа, а не кастрюля" - написал журналист Макс Назаров.

"В Киеве продолжают монтаж главной новогодней елки страны. В этом году она впервые будет искусственной, а вместо традиционной звезды на верхушке будет красоваться огромная декоративная шляпа.

Вот максимально согласен. Шляпа - это символ всего. Символ года, символ страны, символ всего, что происходит. Просто шляпа" - написал блогер Денис Гороховский.

"Мне одной это напоминает растянутое резиновое изделие многоразового использования?" прокомментировала журналист Елена Скидан.

"В Киеве декоммунизировали главную новогоднюю елку - теперь на ее верхушке не будет звезды, которую заменили на шляпу.

А вот как выглядит главная елка Испании, на центральной мадридской площади Пуэрта-дель-Соль. Паблики постсоветских мигрантов уже бьются в истерике - красные наступают!" - написал журналист Андрей Манчук.

Также многим пользователям верхушка напомнила ведьминскую шляпу.

Или распределяющую шляпу из "Гарри Поттера".

"В Киеве вместо Вифлиемской звезды на елку водрузили хогвартскую Сортировочную шляпу

— Только не Слизерин… Только не Слизерин…

— Ты уверен? Точно? Ну что ж… Гр… Бобруйское тракторное училище!!!

Непонятно только, почему не кастрюлю?! Было бы гораздо аутентичнее!" - написала адвокат Татьяна Монтян.

А как в других странах?

Отметим, что шляпа на верхушке главной елки - это украинское ноу-хау. Правда, не совсем понятно, что оно обозначает. Но в других странах чаще всего используют те или иные вариации звезд - как символ Вифлеемской звезды, которая засияла при рождении Христа.

Елки берут свое начало из рождественской традиции, поэтому звезда здесь - обязательный атрибут. Но, видимо, не для Украины. Где звезду, видимо, увязали с советской символикой.

В Минске елка на Октябрьской площади будет с пиксельной подсветкой. Если судить по макету, на ней будет много игрушек, верхушку украшает звезд, а вечером подсветка будет гореть красно-зеленым цветом государственного флага.

Главная елка Беларуси. Фото: tut.by

В Мадриде на центральной площади установили елку, увенчанную красной звездой. Несмотря на карантин в Испании возле нее много людей.

В Нью-Йорке главную елку в Рокфеллер-Центре будет венчать традиционная звезда, похожая на снежинку.

В Берлине главная елка пока не установлена, но в минувшие годы ее украшали звездой.

В Москве главную елку украсят в середине декабря, а пока ее вид держат в тайне. В прошлом году ее верхушку украшала красная звезда.

Так выглядела елка в 2019 году. Фото: kp.ru