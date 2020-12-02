В Киеве уже монтируют новогоднюю елку.
В этом году ее не только заменили на искусственную, но украсили верхушку шляпой . Она заменила звезду, которая красовалась на главной елке страны в последние годы. Но, судя по всему, пострадала от декоммунизации.
Новый элемент декора уже обсуждают в сети. Выбор именно этого головного убора достаточно сомнителен - и напоминает то ли Хэллоуин, то ли распределительную шляпу из Гарри Поттера.
При этом в других странах мира звезда остается непременным атрибутом новогодней елки.
Разбирались, что украинцы говорят о новой елке и какими украшениями могут похвастаться в этом году новогодние деревья в других странах.
Шляпа вместо звезды
В Киеве главная новогодняя елка традиционно находится на Софийской площади. Уже начат ее монтаж, а огни торжественно зажгут 19 декабря - в День Святого Николая.
Мы уже писали о том, какой будет елка в Киеве в условиях карантина.
Однако детали декора стали известны только сейчас. Например, звезду, которая в последние годы венчала верхушку елки заменили шляпой.
Такая звезда украшала елку в 2019 году
Шляпа желтого цвета сделана из лозы и гирлянд и вести 58 килограмм. Она будет светиться.
Новое украшение уже обсуждают в соцсетях.
"Это еще скажите спасибо, что на главной елке страны будет шляпа, а не кастрюля" - написал журналист Макс Назаров.
"В Киеве продолжают монтаж главной новогодней елки страны. В этом году она впервые будет искусственной, а вместо традиционной звезды на верхушке будет красоваться огромная декоративная шляпа.
Вот максимально согласен. Шляпа - это символ всего. Символ года, символ страны, символ всего, что происходит. Просто шляпа" - написал блогер Денис Гороховский.
"Мне одной это напоминает растянутое резиновое изделие многоразового использования?" прокомментировала журналист Елена Скидан.
"В Киеве декоммунизировали главную новогоднюю елку - теперь на ее верхушке не будет звезды, которую заменили на шляпу.
А вот как выглядит главная елка Испании, на центральной мадридской площади Пуэрта-дель-Соль. Паблики постсоветских мигрантов уже бьются в истерике - красные наступают!" - написал журналист Андрей Манчук.
Также многим пользователям верхушка напомнила ведьминскую шляпу.
Или распределяющую шляпу из "Гарри Поттера".
"В Киеве вместо Вифлиемской звезды на елку водрузили хогвартскую Сортировочную шляпу
— Только не Слизерин… Только не Слизерин…
— Ты уверен? Точно? Ну что ж… Гр… Бобруйское тракторное училище!!!
Непонятно только, почему не кастрюлю?! Было бы гораздо аутентичнее!" - написала адвокат Татьяна Монтян.
А как в других странах?
Отметим, что шляпа на верхушке главной елки - это украинское ноу-хау. Правда, не совсем понятно, что оно обозначает. Но в других странах чаще всего используют те или иные вариации звезд - как символ Вифлеемской звезды, которая засияла при рождении Христа.
Елки берут свое начало из рождественской традиции, поэтому звезда здесь - обязательный атрибут. Но, видимо, не для Украины. Где звезду, видимо, увязали с советской символикой.
В Минске елка на Октябрьской площади будет с пиксельной подсветкой. Если судить по макету, на ней будет много игрушек, верхушку украшает звезд, а вечером подсветка будет гореть красно-зеленым цветом государственного флага.
Главная елка Беларуси. Фото: tut.by
В Мадриде на центральной площади установили елку, увенчанную красной звездой. Несмотря на карантин в Испании возле нее много людей.
В Нью-Йорке главную елку в Рокфеллер-Центре будет венчать традиционная звезда, похожая на снежинку.
В Берлине главная елка пока не установлена, но в минувшие годы ее украшали звездой.
В Москве главную елку украсят в середине декабря, а пока ее вид держат в тайне. В прошлом году ее верхушку украшала красная звезда.
Так выглядела елка в 2019 году. Фото: kp.ru