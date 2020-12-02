Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №2194, который предусматривает передачу громадам земли госсобственности за пределами населенных пунктов. Данная инициатива позволила бы передавать эти земли иностранным юридическим лицам.

За соответствующее решение на заседании в среду, 1 декабря, проголосовали 260 народных депутатов.

Так, проект закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" позволяет передавать сельхозземли в пользование иностранным юридическим лицам с возможностью последующего изменения целевого назначения участка в случае строительства на этих землях некого объекта.

"То есть участок могли вывести из разряда "земель сельхозназначения". После чего иностранное юрлицо могло бы его оформить в свою собственность. Тем самым обойдя ограничения на покупку земли иностранцами", - анализирует документ телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, накануне местных выборов президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым местным общинам передается 2 млн гектар сельхозугодий, которые ранее числились в госсобственности.

Ранее мы писали, что Конституционный суд Украины планирует признать неконституционной земельную реформу.