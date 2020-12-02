В России на 72 году жизни скончался народный артист РФ Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

По словам Заславского, на днях Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

"Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ", - добавил ректор ГИТИСа.

Борис Плотников был профессором кафедры в ГИТИСе.

Плотников прославился ролью доктора Борменталя. Фото: facebook.com

Борис плотников снялся в десятках художественных фильмов. В частности, "Дикая охота короля Стаха", "Дульсинея Тобосская", "Невероятное пари", "Первая встреча, последняя встреча", "Холодное лето 53-го года", "Записки сумасшедшего" "Собачье сердце".

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