На заседании в среду, 2 декабря, Верховная Рада разрешила детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, у которых есть инвалидность, воспитываться в приемных семьях и детских домах семейного типа не до 18, а до 23 лет.

Соответствующий законопроект №3594 во втором чтении поддержали 317 нардепов.

Теперь такие дети-сироты по желанию смогут воспитываться в приемных семьях дольше, независимо от того, учатся ли они в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), предвысшего или высшего образования.

Также предлагается установить, что родители-воспитатели должны выполнять свои обязанности в отношении детей, имеющих инвалидность, до достижения детьми 23-летнего возраста.

Напомним, Рада запретила продавать электронные сигареты украинцам до 18 лет и назначила штраф в размере до 24 тысяч.

Также мы писали о том, что вчера Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов до 2022 года, но с рядом исключений.