Более половины украинцев готовы сделать прививку от коронавируса, если она будет бесплатной. Если за вакцинацию придется заплатить, на нее пойдут всего чуть более трети жителей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, социологи 28-30 ноября опросили 2 500 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях страны, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Оказалось, что 55% опрошенных готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Вакцинироваться даже бесплатно не готовы 40% респондентов, 5% затруднились с ответом.

В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше - 35%, а 57% не будут вакцинироваться в таком случае. 8% опрошенных затруднились с ответом.

Сторонников бесплатного вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платного - среди молодежи и жителей Киева.

Напомним, в СНБО назвали рекомендуемую для украинцев марку вакцины от коронавируса. Это препарат производства Moderna, он не нуждается в сложно выполнимых условиях хранения.

Также мы писали о том, сколько украинцев смогут получить вакцину Moderna, которую рекламирует СНБО.